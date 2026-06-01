Es war eine denkwürdige, geradezu dunkle Wahlnacht in Kolumbien. Und sie könnte ein Fingerzeig dafür werden, was Demokratien bevorsteht, in denen die Ränder immer stärker und die traditionellen politischen Kräfte der Mitte immer schwächer werden. Den Ton am Abend setzte zunächst Linkspopulist Ivan Cepeda, der mit 40,9 Prozent als Zweitplatzierter des ersten Wahlganges der Präsidentschaftswahlen über die Ziellinie ging. Vielleicht war es der Enttäuschung geschuldet, dass der in den Umfragen eigentlich als Favorit geltende ehemalige Kommunist Cepeda die Fassung verlor, seinen Kontrahenten übelst beschimpfte und als „rechtsextremen Faschisten“ brandmarkte.



Noch schlimmer wiegt allerdings der Versuch der kolumbianischen Linken, das Wahlergebnis im besten Trump-Stil anzuzweifeln. Den Job erledigte niemand anders als der amtierende Staatschef Gustavo Petro. Als Präsident akzeptiere er die Ergebnisse der Vorauszählung des privaten Unternehmens der Brüder Bautista nicht, ließ Petro über das soziale Netzwerk X wissen. Damit steht der Vorwurf eines Wahlbetruges im Raum. Cepeda sprach anschließend von Diskrepanzen. Nun werden beide belegbare Beweise liefern müssen. Für demokratisch hielten Cepeda und Petro an diesem Abend exklusiv das eigene Lager.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Luisa Gonzalez Kandidat des amtierenden Staatschefs Gustavo Petro: Ivan Cepeda.

"Finaler Kampf um das Vaterland" Der Auftritt der enttäuschten Linken wäre eigentlich eine Steilvorlage für den Überraschungssieger der ersten Runde gewesen. Doch Abelardo de la Espriella, ein ökonomisch sehr erfolgreicher Anwalt mit einigen umstrittenen Mandanten, feuerte seinerseits die polarisierte Stimmung noch weiter an: „Sie, Herr Petro und Herr Cepeda, sind ein paar Banditen, die wir aus dem Weg räumen werden“, rief der rechtslibertäre Hardliner alles andere als staatsmännisch souverän. Seine Rede hielt er hinter eine zentimeterdicken Panzerglasscheibe, vor einigen Wochen wurden zwei seiner engen Unterstützer erschossen. Die Stichwahl am 21. Juni stilisierte er zum „finalen Kampf um das Vaterland.“ Er will Mega-Gefängnisse bauen lassen und gilt als Trump-Anhänger. Sein Markenzeichen ist das militärische Salutieren, am Wahlabend trat er im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft auf. Auf dem Rücken stand „Presidente“. Interessant ist zudem, dass sich auch in Kolumbien der Trend fortsetzt, dass rechte christliche Influencer einen immer größeren Raum in den Wahlkämpfen einnehmen.