Vorwürfe gegen Apple: Gewinne mit "Blutmineralien" aus dem Kongo?

Der Konzern achte nicht genug darauf, die mit Blut und Unterdrückung gewonnenen Mineralien aus seiner Lieferkette heraus zu halten.

In Belgien und Frankreich haben internationale und kongolesische Anwälte im Dezember Klage gegen Tochtergesellschaften von Apple eingereicht. In Brüssel haben diese Woche belgische Staatsanwälte mit strafrechtlichen Ermittlungen begonnen. Der Vorwurf: „massive Geldwäsche und Greenwashing-Aktion“.

Gefälschte Lieferkette

Im Kern wird Apple vorgeworfen, über Zulieferer wissentlich Mineralien aus Ruanda zu beschaffen - während die Ware in Wahrheit von bewaffneten Gruppen aus dem Bürgerkriegsgebiet im Osten Kongos vertrieben wird. „Es gibt keinen Tech-Konzern auf der Welt, der nicht weiß, dass alles, was in Ruanda verkauft wird, mit 90-prozentiger Sicherheit kongolesisch ist“, sagte Robert Amsterdam, dessen Anwaltskanzlei die DR Kongo vertritt, der Financial Times.