Snapchat, YouTube und Co.: EU ermittelt wegen mangelhaften Kinderschutzes

Für die Europäische Kommission ist der Kinderschutz auf Snapchat, YouTube und Co. nicht ausreichend genug und verlangt Auskünfte der Tech-Konzerne.
10.10.25, 09:34
Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und YouTube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen.

Kinderschutz: Brüssel will Auskunft zu Sicherheitsvorkehrungen

Die Brüsseler Behörde verlange von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen am Freitag.

(Agenturen, pres)  | 

