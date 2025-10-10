Snapchat, YouTube und Co.: EU ermittelt wegen mangelhaften Kinderschutzes

Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und YouTube , Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen.

Kinderschutz: Brüssel will Auskunft zu Sicherheitsvorkehrungen

Die Brüsseler Behörde verlange von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen am Freitag.