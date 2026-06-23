"Abschreckung stärken": Nordkorea will schneller aufrüsten

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Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine weitere Aufrüstung seines Landes angekündigt. Kim habe das Ziel bekräftigt, "die nationalen Verteidigungsfähigkeiten schneller auszubauen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Er warf den USA und Südkorea demnach vor, die Region "an den Rand eines Atomkriegs" zu bringen und verwies dabei auf die Pläne zum Bau eines Atom-U-Boots für die südkoreanische Armee.

Angesichts solcher Entwicklungen müsse Nordkorea zu seiner Selbstverteidigung die "Abschreckung weiter ausbauen und stärken", sagte Kim. Der nordkoreanische Machthaber äußerte sich zum Abschluss eines Treffens der in dem abgeschotteten Land regierenden Partei der Arbeit Koreas. Nach Angaben von KCNA herrschte dabei Einigkeit, dass der "stetige Ausbau und die Stärkung der Nuklearstreitkräfte" der einzige Weg sei, um der "unvorhersehbaren internationalen militärischen und politischen Lage aktiv und selbstbewusst zu begegnen". "Status als Atommacht nicht verhandelbar" Kims einflussreiche Schwester Kim Yo-jong hatte Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm kürzlich eine entschiedene Absage erteilt. "Unser Status als Atommacht ist absolut nicht verhandelbar", betonte sie vor rund zwei Wochen. Nordkorea werde "keinerlei Drohungen hinnehmen".