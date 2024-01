Gefahr für die Demokratie? Welche Rolle KI im Wahljahr 2024 spielen könnte

Die rasanten Entwicklungen bei generativer Künstlicher Intelligenz (KI), auf der Programme wie ChatGPT basieren, könnten im Wahljahr 2024 zu massiven Manipulationen und Desinformationskampagnen führen. "Es war noch nie so einfach, schnell und billig, synthetische, also mit Hilfe von KI erstellte Inhalte zu produzieren", erklärte Merve Hickok, US-Expertin für KI-Ethik und -Politik sowie Präsidentin der Non-Profit-Organisation Center for AI & Digital Policy im Gespräch mit der APA.

"Wir werden heuer eine Vielzahl an böswilligen Akteuren sehen, die sich durch Desinformation, Deepfakes und Co. Vorteile verschaffen wollen. Die Hürden sind durch die Fortschritte bei KI so niedrig wie noch nie", sagte Hickok, die am Dienstagabend anlässlich einer Veranstaltung von Außenministerium, TU Wien Informatik und US-Botschaft mit weiteren Expertinnen und Experten über die Auswirkungen von KI auf die Demokratie diskutieren wird. 2024 werde außerdem das Jahr mit den meisten Wahlen weltweit in der Geschichte sein.

Die größte Gefahr für Wahlen gehe von Generative AI aus, die sowohl bei nationalen Wahlen, als auch im lokalen Bereich eine zunehmende Rolle spielen werde. Dabei müsse es nicht unbedingt um die Beeinflussung der Wahlergebnisse selbst gehen, etwa indem die Menschen zu diesem oder jenem Kandidaten gedrängt würden. "Ein anderer Ansatzpunkt ist für das Erodieren des Vertrauens in das System, in Politiker oder in Wahlbehörden zu sorgen. Damit wird auch beeinflusst, ob die Gesellschaft die Resultate der Wahl akzeptiert oder nicht. Wir haben schon gesehen, was Misstrauen auslösen kann", so die Expertin.