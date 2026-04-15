US-Notenbank: Anhörung für designierten Fed-Chef Warsh am 21. April

Der Bankenausschuss des US-Senats wird nach Angaben vom Dienstag am 21. April eine Anhörung zur Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der Notenbank Fed abhalten. Damit bleibt den Senatoren weniger als ein Monat Zeit, um Warsh zu bestätigen, bevor die Amtszeit des amtierenden Fed-Chefs Jerome Powell ausläuft. Präsident Donald Trump dringt auf einen Nachfolger für Powell, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist.