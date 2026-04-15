US-Notenbank: Anhörung für designierten Fed-Chef Warsh am 21. April
Die Amtszeit des Fed-Chefs Jerome Powell läuft aus, ein möglicher Nachfolger könnte Kevin Warsh sein.
Zusammenfassung
- Anhörung zur Nominierung von Kevin Warsh als Fed-Chef am 21. April im US-Senat.
- Senatoren haben weniger als einen Monat Zeit für die Bestätigung vor Ablauf von Powells Amtszeit.
- Warsh war bereits von 2006 bis 2011 im Fed-Direktorium und ist Trumps Wunschkandidat für schnellere Zinssenkungen.
Der Bankenausschuss des US-Senats wird nach Angaben vom Dienstag am 21. April eine Anhörung zur Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der Notenbank Fed abhalten. Damit bleibt den Senatoren weniger als ein Monat Zeit, um Warsh zu bestätigen, bevor die Amtszeit des amtierenden Fed-Chefs Jerome Powell ausläuft. Präsident Donald Trump dringt auf einen Nachfolger für Powell, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist.
Kevin Warsh als Verbindungsmann
Warsh, der zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätig war, saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Er war während der Finanzkrise 2008 der wichtigste Verbindungsmann des damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke zur Wall Street.
Kommentare