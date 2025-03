Es schien bereits aussichtslos. Nach der Streichung des Pensionistenzuschusses , der Geschenkeaffäre , den Bauernprotesten und den jüngsten Entlassungen aufgrund der Steuererhöhungen, waren Keir Starmers Beliebtheitswerte in den Keller gerasselt . Doch nun, in einem der wackeligsten Momente Europas, scheint seine Stärke neu zu erwachen.

Als Keir Starmer Ende Februar US-Präsident Trump einen Besuch im Weißen Haus abstattete, hatte er ein strategisches Ass in der Brusttasche: Vor versammelter Presse zog er einen Brief hervor, in dem König Charles Präsident Trump überraschend zu einem zweiten Staatsbesuch nach Großbritannien einlud – eine Ehre, die bisher keinem Präsidenten zuteilwurde.