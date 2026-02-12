Keine Ruhe für Starmer: Nächster Rücktritt in London

Der britische Premierminister Keir Starmer muss innerhalb weniger Tage den dritten Abgang eines hochrangigen Mitarbeiters verzeichnen. Kabinettsekretär Chris Wormald sei "in gegenseitigem Einvernehmen" zurückgetreten, hieß es in einer Mitteilung der Regierung. Der Cabinet Secretary leitet die zentrale Behörde des Cabinet Office und gilt als ranghöchster Beamter Großbritanniens. Sowohl Starmers Stabschef Morgan McSweeney als auch Kommunikationschef Tim Allan waren zuletzt kurz hintereinander zurückgetreten. Danach rief der schottische Labour-Chef Anas Sarwar Starmer zum Rücktritt auf. Die politische Zukunft des Premiers schien kurzzeitig am seidenen Faden zu hängen.

Anlass für die jüngste Regierungskrise war Starmers Berufung des Labour-Veteranen und ehemaligen Ministers und EU-Kommissars Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington, dessen Verbindung zum 2019 verstorbenen US-Finanzier und Pädokriminellen Jeffrey Epstein teils bekannt war.