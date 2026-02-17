"Katastrophengebiet": Trump beschwert sich über Abwasser-Leck

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein riesiges Abwasser-Problem in der Region um die US-Hauptstadt Washington, bei dem ungehindert Schmutzwasser in den Fluss Potomac gelangte, zieht den Unmut des US-Präsidenten auf sich. Donald Trump holte zu einem Schlag gegen in der Region regierende Demokraten aus. Auf der Plattform Truth Social schrieb er, er könne nicht zulassen, dass deren Inkompetenz "den Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt".

Trump wies nach eigenen Angaben Bundesbehörden an, einzuschreiten. Was genau geplant sein soll, ließ er offen. Eine wichtige Rolle solle die Bundesbehörde für Katastrophenhilfe spielen. Nach Angaben der Stadt Washington gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und landesweiten Behörden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

Warum Abwasser in den Fluss gelangte Mitten durch die US-Hauptstadt fließt der Potomac River. Nach Angaben des örtlichen Wasserversorgers kam es am 19. Jänner zu einem Bruch an der Abwasserleitung im Washingtoner Umland im Bundesstaat Maryland. Abwasser gelangte so ungehindert in den Fluss. Am 24. Jänner sei dann eine Umgehungsleitung in Betrieb genommen worden.