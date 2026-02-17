Kein Sprit für Müllautos: Müllberge stapeln sich in Havanna

In der kubanischen Hauptstadt Havanna türmen sich wegen verschärfter US-Sanktionen die Müllberge. Aufgrund des daraus resultierenden Treibstoffmangels seien von 106 Müllwagen nur noch 44 einsatzbereit, berichtete das staatliche Nachrichtenportal Cubadebate. An den Straßenecken der Hauptstadt stapeln sich Abfälle. "Seit mehr als zehn Tagen ist kein Müllwagen mehr gekommen", sagte ein Anrainer.

In anderen Städten der Karibikinsel warnten Einwohner in sozialen Medien vor Risiken für die öffentliche Gesundheit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sei sehr besorgt über die Lage, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Montag.