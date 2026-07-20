Katar-Geschenk: Trumps neue Air Force One muss in die Werkstatt

Die neue US-Präsidentenmaschine, die Katar Donald Trump zum Geschenk gemacht hat, wird nach Berichten über Sicherheitsbedenken überholt.

„Es hat viele Fähigkeiten, aber soweit ich weiß, wird es in etwa einem Monat weggebracht, um das Maximum herauszuholen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag zu Journalisten mit Blick auf das Flugzeug. „Das wird etwa einen Monat dauern.“ Trump machte keine Angaben dazu, welche Arbeiten genau an dem Flugzeug vorgesehen sind.