EuGH-Urteil zu Amnestie: Separatistenführer Puigdemont erzielt wichtigen Etappensieg

Die Worte, die Koen Lenaerts am Donnerstagvormittag im Saal 3 des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg aussprach, dürften im rund 1.000 Kilometer entfernten Katalonien für Jubelrufe gesorgt haben. „Das Unionsrecht steht dem spanischen Amnestiegesetz zur Normalisierung der Situation in Katalonien nicht entgegen“, sagte der EuGH-Präsident bei der Verlesung eines mit Spannung erwarteten Urteils.

Dem war in Spanien eine jahrelange hitzige Debatte vorausgegangen. Im Zentrum steht dabei das illegale Referendum über die Unabhängigkeit der Region Katalonien im Jahr 2017 – und die Begnadigung der daran beteiligten Aktivisten und Politiker. Diese war nach den Parlamentswahlen 2023 angestoßen worden: Premier Pedro Sánchez war damals auf die Unterstützung der katalanischen Separatisten-Parteien ERC und Junts angewiesen, um seine Wiederwahl zu sichern. 2024 brachte seine Regierung dann ein umstrittenes Amnestiegesetz auf den Weg, das Straftaten rund um das Referendum tilgte. Rund 300 Menschen wurden seitdem begnadigt.

Nun könnte auch der wohl bekannteste Akteur des Procés begünstigt werden: Carles Puigdemont. Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens ist 2017 vor der spanischen Justiz nach Belgien geflohen. Er konnte bislang noch nicht von dem Amnestiegesetz profitieren, da der Oberste Gerichtshof in Madrid den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder für nicht amnestiefähig hält.