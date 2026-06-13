Deutscher Digitalminister Wildberger ließ Reden und Gastbeiträge von KI schreiben

Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat einem Medienbericht zufolge offenbar mehrere Reden sowie Gastbeiträge für große Zeitungen zu weiten Teilen von einer Künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Wie die Zeit am Samstag berichtete, deutet darauf vieles nach einer Analyse mit der Software Pangram hin.

So stamme ein unter Wildbergers Namen im Handelsblatt veröffentlichter Artikel aus dem April 2026 fast vollständig von einer KI, ein Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vom März zum überwiegenden Teil. Zudem habe die Pangram-Analyse ergeben, dass eine Rede vor dem Atlantic Council in Washington im Juli 2024 komplett von einer KI stamme, mehrere Reden im Bundestag zu größeren Teilen.