Deutscher Digitalminister Wildberger ließ Reden und Gastbeiträge von KI schreiben
Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat einem Medienbericht zufolge offenbar mehrere Reden sowie Gastbeiträge für große Zeitungen zu weiten Teilen von einer Künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Wie die Zeit am Samstag berichtete, deutet darauf vieles nach einer Analyse mit der Software Pangram hin.
So stamme ein unter Wildbergers Namen im Handelsblatt veröffentlichter Artikel aus dem April 2026 fast vollständig von einer KI, ein Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vom März zum überwiegenden Teil. Zudem habe die Pangram-Analyse ergeben, dass eine Rede vor dem Atlantic Council in Washington im Juli 2024 komplett von einer KI stamme, mehrere Reden im Bundestag zu größeren Teilen.
Mit Pangram lässt sich prüfen, ob ein Text von einer KI erzeugt wurde. Das Programm liefert aber keinen endgültigen Beweis.
Das deutsche Digitalministerium bestätigte der "Zeit" einen Einsatz von KI. "Ja, auch Bundesminister Dr. Karsten Wildberger nutzt KI als Arbeitswerkzeug", sagte ein Sprecher demnach. "Die genannten Texte wurden mit Unterstützung von KI erarbeitet." Die Verantwortung liege aber stets beim Menschen, der "prüfen, ändern und entscheiden" müsse. Auch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hatte kürzlich den Einsatz von KI in seiner Kommunikation eingeräumt.
Kommentare