Taliban-Regierung: Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan dauern an

Der vergangene Woche erneut entflammte Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan geht nach Angaben aus Kabul weiter. "Die Kämpfe dauern immer noch an", erklärte das afghanische Verteidigungsministerium am Dienstag. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von mehreren Explosionen sowie Flugabwehrfeuer und Gewehrsalven in Kabul.

Ein AFP-Reporter im afghanischen Jalalabad, das zwischen Kabul und der Grenze zu Pakistan liegt, berichtete von Explosionen und Schussgeräuschen. An dem nahe gelegenen Grenzübergang Torkham gingen die Kämpfen ebenfalls weiter, wie AFP von Anrainern erfuhr.

Die Kämpfe zwischen der Taliban-Regierung in Afghanistan und Islamabad waren vergangene Woche erneut ausgebrochen. Am Freitag flog Pakistan Luftangriffe auf die afghanische Hauptstadt Kabul und Kandahar im Süden des Landes, wo der Anführer der radikal-islamischen Taliban, Hibatullah Akhundzada, residiert. Seitdem sind Taliban-Angaben zufolge mindestens 39 Zivilisten getötet worden. Die Regierung in Islamabad äußerte sich bisher nicht zu den Zahlen.

Pakistan wirft Kabul vor, bewaffneten extremistischen Gruppen wie den pakistanischen Taliban (TTP) Unterschlupf zu gewähren, die immer wieder Anschläge in Pakistan verüben. Kabul weist das zurück. Die US-Regierung erklärte, sie unterstütze "Pakistans Recht auf Selbstverteidigung gegen Taliban-Angriffe".