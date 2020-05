"Junk-Food" für arme Kinder: Aufregung über Gratisessen in Madrid

Bei der Ausschreibung für die Produktion und Verteilung der Menüs hatten die drei spanischen Fastfood-Ketten Telepizza, Viena Capellanes und der Sandwich-Hersteller Rodilla die günstigsten Angebote gemacht und den Zuschlag der Regionalregierung erhalten. "Die verteilten Fertigprodukte verfügen über viel Salz, Zucker und Fette und über so gut wie keine Mineralien oder Vitamine, die vor allem Kinder in diesem Alter dringend brauchen", warnte die spanische Ernährungsexpertin Laura Zurita schon von Anfang an.

Sechs Kilo mehr auf der Waage

Tatsächlich blieben die Folgen nicht aus. Erste Studien zeigen, dass einige der betroffenen Kinder durch die ungesunde Speisekarte und den Bewegungsmangel in der sechs Wochen langen totalen Ausgangssperre bereits bis zu sechs Kilo zugelegt haben.

Als nun auch noch bekannt wurde, dass ein spanischer Bananenproduzent von den Kanaren drei Mal wöchentlich 12.000 Bananen kostenlos für die Kinder zur Verfügung stellte, um das Menü gehaltvoller zu machen, diese aber nicht aus den Madrider Lagerhallen abgeholt und mit ins Essenspäckchen gelegt wurde, war der Aufschrei riesig.

Die linke Opposition in Madrid machte das Thema zum Politikum. Sogar das spanische Gesundheitsministerium bat die Madrider Regionalregierung, den Speiseplan für die Kinder zu ändern.

Am Donnerstag wurde der Druck nun so groß, dass Madrids Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso zurückruderte. Sie kündigte an, die Verträge mit den drei Fastfood-Herstellern nicht zu verlängern: Ab dem 18. Mai würden die betroffenen Kinder gesündere Menüs erhalten.