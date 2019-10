Johnson ruft zu Wahlen vor Weihnachten auf

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für Neuwahlen am 12. Dezember ausgesprochen. Das Parlament müsse dem zustimmen, erklärte er am Donnerstag. Der Brexit könne noch für eine lange Zeit aufgeschoben werden. Seine Linie, den Brexit unbedingt vor oder am 31. Oktober durchziehen zu müssen, hat Johnson ohnehin bereits verlassen.

Wenn das Parlament mehr Zeit verlange, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen "zu studieren", könnten die Abgeordneten diese bekommen, so Johnson. "Aber sie müssen einer Parlamentswahl am 12. Dezember zustimmen", sagte Johnson dem Sender BBC.

Den Antrag auf eine neue Parlamentswahl will Johnson am kommenden Montag einbringen. Die Abstimmung darüber würde dann am Dienstag, dem 29. Oktober stattfinden.