Johnson stellt eine Falle und fällt selbst hinein

Schwungvolle Reden, zündende Formulierungen: Wenn Boris Johnson ein Fachgebiet der Politik besonders gut beherrscht, dann dieses. Umso bedenklicher die unüberhörbar widersprüchlichen und oft nur aus halben Sätzen bestehenden Kommentare, die der Premierminister derzeit von sich gibt. Auf Besuch in Schottland am Freitag verlor er sich vor der Presse etwa in Gedanken über seinen eigenen Rücktritt.

Chefberater in Ungnade

Verwirrung und merkliche Überforderung des Regierungschefs haben ihren Grund. Nach den mehrfachen schmerzlichen Niederlagen im Londoner Unterhaus wollte Johnson die Flucht nach vorne in Neuwahlen antreten. Immer noch gute Umfragewerte und vor allem sein umstrittener Chefberater Dominic Cummings drängten ihm diese Strategie offensichtlich auf. Johnson hatte eigentlich auf Verzögerungstaktik gesetzt. Das Parlament sollte daran gehindert werden, ein Verbot des No-Deal-Brexit am 31. Oktober endgültig in Kraft zu setzen. Doch Johnson gab diese Verteidigungslinie auf. Am Freitag winkte auch das Oberhaus in Westminster dieses Verbot endgültig durch.