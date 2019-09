"Wäre lieber tot": Johnson strikt gegen Brexit-Verschiebung

Premier vs. Parlament

Sollten die Briten tatsächlich länger als bis Ende Oktober in der EU bleiben wollen, sollten sie dies in einer Wahl kundtun, erklärte Johnson. Der einzige Ausweg aus der Krise sei eine Neuwahl. "Ich will keine Wahl, aber ich sehe keine andere Option." Johnson wiederholte, einen Urnengang für den 15. Oktober anzustreben. Dem Parlament warf der Premier vor, die Verhandlungsstärke Londons zu schwächen und der EU das Zepter in die Hand zu geben.

Am Mittwoch war Johnson mit einem Antrag auf Neuwahlen am 15. Oktober im Parlament spektakulär gescheitert. Zuvor hatten die Abgeordneten einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten EU-Austritts bis Ende Jänner vorsieht, sofern es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf einen Deal geben sollte.

Damit will das Parlament einen harten Brexit verhindern – diesen will Johnson notfalls in Kauf nehmen.