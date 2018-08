Tod von John McCain: Abschied vom letzten Maverick

Die Rolle als Freigeist ließ den in einer US-Kaserne am Panamakanal geborenen Konservativen alten Schlages, den Arizonas Wähler seit 1983 in den Kongress von Washington entsandten, in den vergangenen zwei Jahren zum noch heller strahlenden moralischen Leuchtturm werden. Je mehr Donald Trump die Axt an die Wurzeln der Demokratie legte, Institutionen sturmreif schoss, Andersdenkende verunglimpfte, Amerikas Alliierte vor den Kopf stieß und die ideologischen Gräben im Wahlvolk vertiefte, desto schärfer wurde die Gegenrede des kleinen, gedrungenen Senators mit dem schlohweißen Haar, der es als Ehre empfand, „einer Sache zu dienen, die größer ist als man selbst“.

John McCain war bis zuletzt der einsame Rufer in der Wüste, der die Rückkehr zu einer Kultur des Interessenausgleichs in Washington verlangte, in der Demokraten und Republikaner gemeinsam die Zukunft Amerikas gestalten. John McCain hat ausgedient. Er starb am Samstagnachmittag an den Folgen eines unheilbaren Gehirntumors, der vor einem Jahr festgestellt worden war. Selbstbestimmt bis zum Schluss, erklärte sich der siebenfache Vater erst am Tag zuvor für austherapiert, ließ die Medikamente absetzen und machte sich im Kreise seiner Familie, vor allem Ehefrau Cindy und Tochter Meghan, auf seiner Farm im idyllischen „Grünen Tal“ eine Autostunde nördlich von Phoenix bereit zum Sterben. Getreu den Schlüsselsätzen seines privaten Helden Robert Jordan aus Ernest Hemingways Meisterwerk „Wem die Stunde schlägt“. Darin sagt der dem Tod geweihte antifaschistische Kämpfer aus dem spanischen Bürgerkrieg: „Die Welt ist ein feiner Ort, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und ich hasse es so, ihn zu verlassen.“

Dass John McCain, der am 29. August 82 Jahre alt geworden wäre, solange an diesem „feinen Ort“ wirken konnte und sich dabei weltweit über Parteigrenzen hinweg Achtung und Bewunderung erwarb, ist ohne seinen Überlebenswillen nicht denkbar. Als 31-Jähriger wurde er im Vietnam-Krieg im Kampf-Flugzeug über Hanoi abgeschossen, mit Bein- und Armbrüchen von den Nordvietnamesen gefasst und im berüchtigten „Hanoi Hilton“ gefoltert. Früher entlassen zu werden, lehnte er ab. Er ließ Kameraden den Vortritt.