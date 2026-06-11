Britischer Verteidigungsminister John Healey tritt zurück

John Healey begründete seinen Rücktritt in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X mit Streitigkeiten über die Verteidigungsausgaben. Er hatte dazu einen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer verfasst.

Der Labour-Politiker wirft Starmer vor, nicht die staatlichen Mittel bereitzustellen, die für die Verteidigung des Landes erforderlich sind. Seit Monaten laufen Gespräche ohne Einigung darüber, wie den steigenden Forderungen nach einer Aufstockung der Militärausgaben entsprochen werden kann.