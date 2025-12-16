Trump interveniert: China soll Demokratie-Aktivist Jimmy Lai freilassen

Die USA haben an China appelliert, den bekannten Demokratie-Aktivisten und Medienunternehmer Jimmy Lai freizulassen. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag in Washington, er habe den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei einem Telefonat persönlich darum gebeten.

Lai sei "ein älterer Mann, und es geht ihm nicht gut", sagte Trump zur Begründung. Lai ist von einem Hongkonger Gericht wegen Verstößen gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz verurteilt worden.