Israel: 2 Gaza-Geiseln tot geborgen + Houthi-Ministerpräsident getötet

Israel hat nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Leiche der Geisel Ilan Weiss im Gazastreifen geborgen. Zudem seien die Überreste einer weiteren Geisel gefunden worden, deren Identität noch nicht veröffentlicht wurde. Der 55-jährige Weiss war beim Angriff der Hamas auf den Kibbutz Be'eri am 7. Oktober 2023 getötet worden. Seine Ehefrau und Tochter waren lebend nach Gaza verschleppt und später freigelassen worden.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte bei ihrem Angriff auf Israel nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Rund 50 von ihnen sollen sich noch lebend oder tot noch in der Gewalt der Hamas und des mit ihm verbündeten Islamischen Jihads befinden. Da im Judentum die ordnungsgemäße Beisetzung des Leichnams zentrale Bedeutung hat, werden auch die Toten von der israelischen Regierung als Geiseln betrachtet.

Houthi-Ministerpräsident getötet Bei dem jüngsten israelischen Luftangriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa soll nach Informationen aus Houthi-nahen Quellen auch deren Ministerpräsident Ahmed al-Rahawi getötet worden sein. Mehrere Leibwächter sollen ebenfalls ums Leben gekommen sein, hieß es aus Kreisen, die der Miliz nahestehen. Auch das jemenitische Nachrichtenportal Adan al-Ghad berichtete unter Berufung auch nicht näher genannte Quellen von der Tötung al-Rahawis. Er soll demnach mit mehreren Begleitern in einem Wohnhaus getroffen worden sein. Die Houthi äußerten sich zunächst nicht selbst dazu. Die israelische Luftwaffe hatte am Donnerstag erneut im Jemen angegriffen. Dem Militär zufolge wurden "militärische Ziele" angegriffen. Israelische Medien berichteten, der Angriff habe hochrangigen Houthi-Funktionären gegolten.