NYT: Gericht soll Abschiedsbrief von Epstein unter Verschluss gehalten haben

Wie die New York Times schreibt, sei das Schreiben als Beweisstück im Fall des Mitinsassen Nicholas Tartaglione durch einen Bundesrichter versiegelt und damit unter Verschluss gehalten worden. Damit hätte Ermittlern, die Epsteins Tod untersuchten, dem Bericht zufolge ein möglicherweise wichtiges Beweisstück gefehlt. Aus dem Bericht geht hervor, dass nicht bekannt ist, warum der Brief versiegelt wurde. Die New York Times habe den Brief nicht gesehen, aber Einblick beantragt.

Tartaglione habe nach eigenen Worten den Brief in einem Comic gefunden und seinen Anwälten übergeben. Er habe damit den Vorwurf entkräften wollen, er habe Epstein angegriffen. Nach dem ersten mutmaßlichen Suizidversuch habe Epstein erklärt, er habe nicht versucht, sich umzubringen, sondern sei von Tartaglione angegriffen worden. Gegenüber Gefängnismitarbeitern habe Epstein damals zudem angegeben, er sei nicht suizidgefährdet.

Laut Tartaglione, einem ehemaligen Polizisten, der wegen vierfachen Mordes verurteilt wurde, habe in dem Brief unter anderem gestanden: „Was soll ich denn machen, in Tränen ausbrechen? Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.“