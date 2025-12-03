Verstörende Fotos aufgetaucht: Was passierte in Epsteins Zahnarzt-Stuhl?

Das wird für die Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die auf seiner früheren Privat-Insel in der Karibik über Jahre missbraucht worden sind, böse Erinnerungen wachrufen: Die Demokraten im Repräsentantenhauses von Washington haben am Mittwoch Dutzende Fotos und Videos von dem zu den Amerikanischen Jungferninseln gehörten Eiland ins Internet gestellt. Sie geben zum ersten Mal einen Einblick in den outgesourcten Luxus, den sich der 2019 unter dubiosen Umständen in einer New Yorker Gefängniszelle gestorbene Multimillionär und Ex-Freund von Präsident Donald Trump fernab der New Yorker Heimat gegönnt hat.

Die Fotos zeigen ein üppiges Anwesen samt Schwimmbad und Palmen mit erhabenem Blick aufs Meer. Das Ressort auf "Little St. James", im Jargon der Epstein-Feinde "Lolita Island genannt", war nach Justizakten Schauplatz vieler Sexualstraftaten, die Epstein hier allein oder in mittelbarem Beisein von Wirtschaftsführern und Politikern begangen haben soll. Bill Gates, Bill Clinton und andere Prominente sollen laut Ermittlungsakten mehrfach auf Epsteins Insel logiert haben. Beide beteuern, von den Straftaten nichts gewusst zu haben.

Virginia Giuffre, eines der prominentesten Opfer von Epstein, schrieb in ihren Memoiren, dass sie mit 18 Jahren zum ersten Mal auf der Insel war und dort von einem Politiker brutal vergewaltigt worden sei. „Er würgte mich wiederholt, bis ich das Bewusstsein verlor, und hatte Freude daran, mich um mein Leben fürchten zu sehen. Schrecklicherweise lachte der Premierminister, als er mir wehtat, und wurde noch erregter, als ich ihn anflehte, aufzuhören“, schrieb sie über Epstein und einen namentlich nicht genannten Staatschef.

Verstörende Masken von Männer-Gesichtern Die Fotos zeigen neben mehreren Schlaf- und Badezimmern auch einen Raum mit einem Zahnarztstuhl, an den Wänden hängen verstörende Masken von Männer-Gesichtern. Wurden hier Frauen sexuell missbraucht? Auch ein Festnetztelefon mit Vornamen auf den Kurzwahltasten, darunter etwa "Larry", was auf den ehemaligen Finanzminister Larry Summers schließen lassen könnte, der eng mit Epstein verhandelt war, hat in Washington Aufmerksamkeit erregt. „Diese neuen Bilder geben einen beunruhigenden Einblick in die Welt von Jeffrey Epstein und seine Insel. Wir veröffentlichen diese Fotos und Videos, um die Transparenz unserer Ermittlungen zu gewährleisten und dabei zu helfen, ein vollständiges Bild von Epsteins schrecklichen Verbrechen zu zeichnen“, sagte Robert Garcia, leitender führende Demokrat im zuständigen Kongress-Ausschuss.

