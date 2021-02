Jeep soll nicht mehr Cherokee heißen - Protest der Ureinwohner

Angehörige der US-Ureinwohner der Cherokee haben die Entfernung ihres Namens vom gleichnamigen Geländewagen der Firma Jeep gefordert. „Ich bin sicher, dass es gut gemeint war, aber es ehrt uns nicht, unseren Namen auf die Seite eines Autos geklebt zu sehen“, erklärte der Cherokee-Vertreter Chuck Hoskin Jr. in einer Stellungnahme am Montag.

"Kulturelle Angemessenheit"

Er forderte eine Debatte über „kulturelle Angemessenheit“ mit dem Hersteller.

„Wir leben in einer Zeit, wo Unternehmen und Sportvereine aufhören sollten, Namen, Bilder und Maskottchen amerikanischer Ureinwohner auf ihren Produkten und Trikots zu verwenden“, forderte Hoskin. Wer sein Volk ehren wolle, solle über seine souveräne Regierung, seine Rolle in den USA, seine Geschichte, Kultur und Sprache lernen.

Streit um Football Team

Der in den vergangenen Jahren heftig hochgekochte Streit um rassistische Namensgebungen hat in den USA zuletzt eines der bekanntesten Football Teams erwischt: Die Washington Redskins, also "Rothäute".