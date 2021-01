Nach Rassismus-Kritik: "Kevin – Allein in New York" wird neu synchronisiert

"Wie kann es sein, dass sich ein deutsches Synchronstudio völlig unnötige rassistische Übersetzungen zu einem Kinder bzw. Familienfilm ausdenkt. Tatsächlich ausgedacht, denn im englischen Original ist weder die Sprache von dem I-Wort noch vom N-Wort", so Buabeng in dem Post. "Das ist an Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber Indigenen und schwarzen Menschen gar nicht zu übertreffen."

Es wundere sie allerdings auch nicht, schrieb die Schauspielerin weiter, "denn ich habe selbst in diesem Jahr die Erfahrung in einem Synchronstudio gemacht, die mich sehr wütend und fassungslos gemacht hat. Ich sollte eine sudanesische Frau synchronisieren, die im Original perfektes britisches Englisch gesprochen hat. Ich wurde aber gebeten im deutschen mit Akzent zu sprechen." Auf Nachfrage habe man ihr gesagt, dies sei von Netflix so erwünscht.

Entschuldigung von Netflix

Nun habe sich Netflix bei Buabeng gemeldet, wie sie auf Instagram und gegenüber dem Stern mitteilte. "Ich bin bezüglich meines Posts zu der rassistischen Synchronisation in 'Kevin allein in New York' von Martina Schmid (Dubbing Production Supervisor Germany) von Netflix kontaktiert worden und wir haben ein längeres produktives Gespräch miteinander geführt", so Buabeng auf Instagram. "Sie hat sich im Namen von Netflix für meinen Post bedankt und sich die Synchronisation entschuldigt. Sie werden dafür sorgen, dass die Synchronisation bei der nächsten Ausstrahlung geändert worden ist."