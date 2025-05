"Reis-Eklat": Japanischer Minister ist zurückgetreten

Japans Landwirtschaftsminister Taku Etō ist am Mittwoch zurückgetreten, nachdem er viele im Land mit einer Aussage über Reis empört hatte: Er kaufe nie welchen, sagte er, denn er bekomme ihn immer von seinen Unterstützern geschenkt. Angesichts der in Japan in die Höhe schießenden Lebensmittelkosten ein Eklat, den er politisch nicht überlebte.