Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Raumfahrt

Japan meldet erfolgreichen Test einer wiederverwendbaren Rakete

Testerfolg: Der Flug dauerte laut Jaxa etwa 40 Sekunden, die Rakete stieg dabei auf eine Höhe von rund zehn Metern.
11.07.2026, 08:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Tanegashima Space Center auf der Insel Tanegashima

Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa hat erstmals eine wiederverwendbare Rakete erfolgreich getestet. Der Prototyp der Rakete sei „problemlos gestartet und gelandet“, sagte Projektleiter Takashi Ito am Samstag zu Journalisten. Der Flug dauerte laut Jaxa etwa 40 Sekunden, die Rakete stieg dabei auf eine Höhe von rund zehn Metern.

Die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen soll die Kosten in der Raumfahrt deutlich senken. Japan will in diesem Bereich zu US-Unternehmen SpaceX und Blue Origin aufschließen, die schon länger mit wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Einem Tochterunternehmen des japanischen Konzerns Honda war im Juni 2025 ein erster erfolgreicher Start- und Landestest einer wiederverwendbaren Rakete gelungen.

Japanische Rakete zerstört sich selbst Sekunden nach Start
Japan: Gewaltige Explosion bei Raketentests

China holte am Freitag erstmals eine wiederverwendbare Raketenstufe zur Erde zurück. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 10B brachte nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Die erste Raketenstufe, die für den Start benötigt und dann abgeworfen wird, sei anschließend auf einer schwimmenden Plattform im Meer wieder aufgefangen worden.

HONDA Japan
Agenturen, bqu  | 

Kommentare