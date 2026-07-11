Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa hat erstmals eine wiederverwendbare Rakete erfolgreich getestet. Der Prototyp der Rakete sei „problemlos gestartet und gelandet“, sagte Projektleiter Takashi Ito am Samstag zu Journalisten. Der Flug dauerte laut Jaxa etwa 40 Sekunden, die Rakete stieg dabei auf eine Höhe von rund zehn Metern.

Die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen soll die Kosten in der Raumfahrt deutlich senken. Japan will in diesem Bereich zu US-Unternehmen SpaceX und Blue Origin aufschließen, die schon länger mit wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Einem Tochterunternehmen des japanischen Konzerns Honda war im Juni 2025 ein erster erfolgreicher Start- und Landestest einer wiederverwendbaren Rakete gelungen.