Italiens Impfgegner fordern die Regierung heraus

Bisher kam es aber in Italien nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen wie etwa in Frankreich. Jetzt hat sich die Lage aber geändert. Am Samstag wurde in Mailand ein Wahlstand der Fünf-Sterne-Bewegung zerstört, während es in Rom Zusammenstöße mit der Polizei gab.

Immer öfter treten dabei rechtsextreme Gruppierungen auf und es ist nicht auszuschließen, dass diese so versuchen auf die Kommunalwahlen am 3. und 4. Oktober Einfluss zu nehmen: In Mailand, Rom, Neapel, Turin und anderen Städten werden die Bürgermeister neu gewählt.

Immer wieder werden Journalisten angegriffen. Vergangenes Wochenende wurde in Rom ein Reporter der Tageszeitung La Repubblica sogar geschlagen. Und natürlich Ärzte und Wissenschaftler, die sich für die Impfung einsetzen. So wurde Matteo Bassetti, Chefarzt für Infektiologie in einem Spital in Genua, vorige Woche spät abends von einem Impfgegner aufs Übelste beschimpft, der Mann drohte ihm und seiner Familie sogar mit „Vergeltung“. Er wurde gefasst – die Sorgen und das ungute Gefühl bleiben.