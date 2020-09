Italiens Börsenaufsicht schließt wegen Coronavirus

Unter Quarantäne befindet sich auch der Ex-Formel 1-Manager Flavio Briatore, der sich offenkundig auf Sardinien mit dem Coronavirus angesteckt hat.

In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden wieder gestiegen. Von Donnerstag auf Freitag wurden 1.616 Neuansteckungen gemeldet, nach 1.597 am Vortag.

Zehn Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, genau wie am Vortag. 35.597 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.