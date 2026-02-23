Ausland

Italien-Reisende aufgepasst: Streikwelle beeinträchtigt Flug- und Bahnverkehr

Fluggesellschaft strich rund 55 Prozent der für Donnerstag geplanten Flüge. Bahn ist am Freitag und Samstag von Arbeitsniederlegungen betroffen.
23.02.2026, 14:22

FILE PHOTO: Lufthansa's bet on ITA Airways hinges on Rome airport revamp

Zusammenfassung

  • Streiks im italienischen Luft- und Bahnverkehr führen diese Woche zu erheblichen Einschränkungen.
  • Am 26. Februar sind Beschäftigte von ITA Airways, easyJet und Vueling sowie Flughafenpersonal zu einem 24-stündigen Ausstand aufgerufen.
  • Bahnstreiks folgen am 27. und 28. Februar, nachdem ein früherer Streik wegen der Olympischen Winterspiele verschoben wurde.

Reisende in Italien müssen sich in dieser Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. In den nächsten Tagen sind Streiks im Luft- und Bahnverkehr angekündigt. Am Donnerstag (26. Februar) sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling landesweit zum Ausstand aufgerufen.

Streik dauert 24 Stunden

Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik soll 24 Stunden dauern und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen.

ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55 Prozent der für den 26. Februar geplanten Flüge sowie einzelne Verbindungen am 25. und 27. Februar. Eine Liste der annullierten Flüge wurde auf der Internetseite der Airline veröffentlicht.

Bahnverkehr an zwei Tagen betroffen

Die Bahn ist am Freitag und Samstag (27. und 28. Februar) von Arbeitsniederlegungen betroffen. Der ursprünglich für den 16. Februar geplante Streik im Luftverkehr war nach einer Anordnung von Verkehrsminister Matteo Salvini verschoben worden, da er mit den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina zusammengefallen wäre.

Italien
Agenturen, dw  | 

