Italien-Reisende aufgepasst: Streikwelle beeinträchtigt Flug- und Bahnverkehr

Reisende in Italien müssen sich in dieser Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. In den nächsten Tagen sind Streiks im Luft- und Bahnverkehr angekündigt. Am Donnerstag (26. Februar) sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling landesweit zum Ausstand aufgerufen.

Streik dauert 24 Stunden Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik soll 24 Stunden dauern und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen.

ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55 Prozent der für den 26. Februar geplanten Flüge sowie einzelne Verbindungen am 25. und 27. Februar. Eine Liste der annullierten Flüge wurde auf der Internetseite der Airline veröffentlicht.

