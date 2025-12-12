Ein von der stärksten italienischen Gewerkschaft CGIL ausgerufener Generalstreik gegen die Budgetpläne der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni droht am heutigen Freitag große Teile des öffentlichen Lebens lahmzulegen. Der Protest betrifft fast alle öffentlichen Sektoren, unter anderem das Schul- und Gesundheitswesen, die Post und die Verwaltung sowie den Nahverkehr.

Generalstreik in Italien: Probleme sind zu erwarten

Vor allem in den Metropolen Rom und Mailand, in denen viele Menschen wegen des Streiks auf ihr Privatauto angewiesen sind, sind Probleme zu erwarten. Bestreikt werden die Dienste von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen sowie von regionalen und nationalen Zügen. Allerdings starteten die Bediensteten der Nahverkehrsgesellschaften ihren Ausstand erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr, sodass die meisten Menschen noch zur Arbeit konnten. Auch am Abend sollte gesichert sein, dass die Pendler wieder nach Hause kommen.