Italien will kommende Woche neues Migrationspaket verabschieden

Die italienische Regierung will kommende Woche ein drittes Migrationspaket verabschieden. Damit solle auch die Umsetzung der neuen europäischen Regelungen in Sachen Migration und Asyl gefördert werden, die bis Juni in Kraft treten sollen, kündigte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi am Donnerstagabend in der von Rai 1 ausgestrahlten Fernsehsendung "Cinque Minuti" an.

Die vorgesehenen Maßnahmen sollen in Fällen greifen, in denen eine Gefährdung der nationalen Sicherheit besteht, etwa infolge besonderer Migrationsbelastung oder eines erhöhten Terrorrisikos. In solchen Situationen, die vom Ministerrat festgestellt werden müssen, können Migranten in Aufnahmeeinrichtungen in sicheren Drittstaaten gebracht werden, mit denen Italien entsprechende Abkommen geschlossen hat, so der Innenminister.