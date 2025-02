Italien öffnet per Mouse Click die Grenzen

Das Prozedere für den Arbeitgeber ist folgendes: Noch im November letzten Jahres sollte er das Antragsformular ausgefüllt und an ein dazu eingerichtetes Portal schicken. Der Antrag ist namentlich, das heißt, dass man nicht nur angibt, wie viele Arbeiter man braucht, sondern gleich auch Namen und anagrafischen Daten.

Der vorweg geschickte Antrag dient in erster Linie zur Überprüfung des Antragstellers. Und zwar seitens der Polizei, des Finanzamts und der Arbeitsaufsichtsbehörde. Am Dienstag hatte das Innenministerium wissen lassen, dass insgesamt 164.787 Anträge angenommen worden waren.

Und so funktioniert es dann. Ab 9 Uhr morgens kann man an den drei besagten Tagen den Antrag an das Innenministerium schicken. Am Montag waren es laut Medien allein in den ersten 5 Minuten 25.000.

Nicht voll und doch zu spät

Und obwohl die Gesamtzahl der verfügbaren Arbeitsplätze nicht ausgeschöpft ist, kann man trotzdem zu spät kommen. Zum Beispiel was Haushalts- und Pflegekräfte betrifft, eine Sparte in der die Nachfrage weitaus höher ist als das von der Regierung festgelegte Kontingent. So lag die Zahl der angefragten Haushilfen und Pflegekräfte bei 44.809, vorgesehen sind für 2025 ab 9.500.

Die amtierende Rechts-Mitte-Regierung in Rom weist darauf hin, dass Dank der Dreijahresplanung mittlerweile 300.000 Migranten sicher und legal nach Italien gekommen seien und hier arbeiteten. Gewerkschaften, Verbände und Migrationsexperten beanstanden jedoch das System.