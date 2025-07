Gefängnisse in Italien: Überfüllt, unmenschlich - und tödlich

"Regelrechte Notlage"

Auch Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella weist immer wieder auf die dramatische Lage in den Gefängnissen hin. „Seit allzu langer Zeit geht die Zahl der Selbstmorde nicht zurück. Es handelt sich um eine regelrechte gesellschaftliche Notlage, die sofort behoben werden muss“, mahnte auch jetzt wieder.

Ursachen, die zu diesem Akt der Verzweiflung führen, gibt es natürlich viele. Ein Hauptgrund ist aber definitiv die Überfüllung der Haftanstalten. Mit Ende April 2025 befanden sich in Italiens Strafvollzuganstalten 62.445 Häftlinge; die eigentliche Kapazität der Gefängnisse liegt aber bei 51.280 Insassen - ein Unterschied von mehr als 10.000 Menschen. Davon muss man weitere 4500 Plätze abziehen, weil etliche Zellen momentan nicht benutzbar sind, wie die Tageszeitung Corriere della Sera berichtet. Die Überbelegung liegt also bei durchschnittlich 133 Prozent. In der Mailänder Haftanstalt San Vittore, die sich im Zentrum der lombardischen Metropole befindet, sogar bei 200 Prozent. Dort kam es vor einer Woche auch zum 36. Suizidfall in diesem Jahr: Ein 23 Jahre junger Mann hat sich das Leben genommen.