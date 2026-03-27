Italien: In der Partei Forza Italia hängt der Haussegen schief

In der rechtskonservativen Regierungspartei Forza Italia, die 1994 vom italienischen Medienmogul Silvio Berlusconi gegründet wurde, hängt der Haussegen schief. Die Parteiführung von Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani wird infrage gestellt. Laut Medienberichten will die Unternehmerin Marina Berlusconi, älteste Tochter des 2023 verstorbenen Medienunternehmers, einen Wechsel an der Spitze der Partei bewirken.

Die Familie Berlusconi zählt zu den prominentesten Förderern der verschuldeten Regierungspartei. Die 59-jährige Marina Berlusconi, Chefin des renommierten Mailänder Verlags Mondadori, will den seit dem Tod ihres Vaters als Parteichef amtierenden Tajani zum Rücktritt bewegen und ihn im Hinblick auf die Parlamentswahlen im Frühjahr 2027 durch eine charismatischere Persönlichkeit ersetzen.

Marina Berlusconi will, dass die Partei einen stark liberalen Kurs einschlägt - damit soll sie sich gegenüber den rechten Verbündeten Lega und Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) stärker profilieren.