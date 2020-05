Italien: 365 Tage politische Fastenzeit

Als eine Regierung mit "Licht und Schatten" bezeichnet der Direktor der Mailänder Business-School MIP-Politecnico, Gianluca Spina , die bisherige Amtszeit von Premier Mario Monti.

KURIER: Wie sieht Ihre Bilanz nach einem Jahr Monti aus?

Gianluca Spina: In den ersten Monaten ist es Monti gelungen, das Land vor dem finanziellen Absturz zu bewahren und internationale Glaubwürdigkeit zurückzugeben. Er hat mit der Pensions- und Arbeitsmarktreform zwei wichtige Reformen ins Leben gerufen. Er hätte seinen Reformkurs jedoch fortsetzen sollen – etwa bei der öffentlichen Verwaltung oder bei der Liberalisierung einiger Sektoren. Doch leider hat er an Schwung verloren. Nach dem strengen Austeritätsprogramm ist es nun an der Zeit für Maßnahmen, die die Wirtschaft und Entwicklung ankurbeln. Doch ich sehe keine Signale in diese Richtung. Denn zu viel Strenge führt zum Tod.

Monti wird vor allem dafür kritisiert, dass er keine Arbeitsplätze für junge Menschen geschaffen und die prekären Arbeitnehmer im Stich gelassen hat.

Bei der Arbeitsreform hätte ich mir mehr Mut erwartet und einen einheitlichen Vertrag für alle Kategorien. In Italien gibt es zwei Arbeitsmärkte: Zum einen jenen der meist staatlichen Angestellten, die vollen Kündigungsschutz genießen, auch wenn sie die Arbeit vernachlässigen oder schlecht erledigen. Auf der anderen Seite gibt es den Markt der Zeitarbeiter und prekären Arbeitnehmer ohne jegliche Absicherung. Diese Ungerechtigkeit hätte Monti bekämpfen müssen, indem er einen einheitlichen Vertrag einführt. Dazu müsste man den super Abgesicherten ein paar Privilegien streichen und den jungen und prekären Arbeitnehmern mehr Schutz bieten. Doch leider ist nichts davon passiert.

Rechnen Sie mit einer zweiten Amtszeit von Premier Monti?

Da leider, wie es momentan aussieht, weder die Rechten noch die Linken eine starke und vertrauenswürdige Alternative bieten, ziehe ich eine Regierung unter Monti vor.