„Kein Licht am Ende des Tunnels“

Nicht nur in Italien, auch in anderen EU-Staaten folgte man dem Appell des Europäischen Gewerkschaftsbundes, der für 14. November zu einem Aktions- und Solidaritätstag gegen die EU-Sparpolitik aufgerufen hatte. In Spanien und Portugal kam es zu Generalstreiks. Dort war der öffentliche Verkehr weitgehend lahmgelegt. Auch in Belgien standen vorübergehend Züge still. Viele Menschen – darunter auch zahlreiche Demonstranten – warteten vergeblich auf ihre Bahn. Demonstriert wurde weiters in Frankreich, Litauen, Tschechien, Polen, Rumänien und Slowenien.

Griechische Staatsbedienstete legten am Mittwoch drei Stunden lang die Arbeit nieder, Schulen und Ministerien blieben geschlossen, Journalisten berichteten in dieser Zeit nur über den Aktionstag. In Spanien zeigten die Menschen ihren Unmut über „die Regierung der Arbeitslosigkeit und des Elends“, wie sie Gewerkschafter Ignacio Fernandez Toxo gegenüber Medien bezeichnete. In Portugal forderte man „Raus mit der Troika“ aus EU, EZB und IWF, die die Sanierungspläne des Landes überprüfen soll, um eine Krisenhilfe von 78 Mrd. Euro freigeben zu können.

Auch der ÖGB beteiligte sich mit einer Solidaritätsaktion und

organisierte einen Flashmob auf dem Wiener Stephansplatz unter dem Motto „Wir sind alle Griechen“, bei dem unter anderem Sirtaki getanzt wurde.