Medien: Israels Kriegskabinett will Geisel-Angehörige treffen

Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts wollen einem Medienbericht zufolge am heutigen Montag Familienangehörige der Geiseln treffen, die von Terrorgruppen im Gazastreifen festgehalten werden. Wie die Zeitung The Times of Israel in der Nacht zum Montag meldete, war zunächst noch unklar, wie viele Angehörige an dem am Abend erwarteten Treffen teilnehmen werden. Eine Bestätigung für das Treffen gab es zunächst nicht.

Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen hatten am 7. Oktober bei Massakern und Angriffen im Grenzgebiet zu Israel rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Vergangene Woche hatte die israelische Armee bekannt gegeben, die Leichen von zwei Geiseln in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses entdeckt zu haben.

