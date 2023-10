Israelische Bodentruppen in der Nacht in Gazastreifen vorgedrungen

Am Dienstag waren am Al-Ahli-Arab-Spital in Gaza bei einem Raketeneinschlag viele Menschen getötet worden. WĂ€hrend die militante PalĂ€stinenser-Organisation Hamas, gegen die Israel seit einem unerwarteten Großangriff am 7. Oktober vorgeht, einen israelischen Luftangriff fĂŒr die Toten verantwortlich machte, hat nach Darstellung der israelischen Armee eine fehlgeleitete Rakete von Terroristen des Islamischen Jihad die Klinik getroffen und die Menschen getötet.

➀ "Im Zentrum" zu Eklat mit Israel-Flagge: "Es muss mehr Konsequenzen geben"

Hamas und Iran beraten

Hamas-Chef Ismail Haniyeh und der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian berieten am Sonntag ĂŒber die israelischen VergeltungsschlĂ€ge im Gazastreifen. Sie hĂ€tten darĂŒber gesprochen, wie die "brutalen Verbrechen" Israels in dem belagerten palĂ€stinensischen KĂŒstenstreifen gestoppt werden könnten, hieß es in einer offiziellen ErklĂ€rung.