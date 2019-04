Israel-Wahl: Polit-Neuling fordert Langzeit-Premier

Den größten Teil seines Lebens diente er in der Armee und brachte es dort bis zum Generalstabschef. Im vergangenen Dezember zog Benny Gantz, 59, schließlich in die Polit-Schlacht – und fordert bei den Parlamentswahlen heute, Dienstag, in Israel Premier Benjamin Netanjahu heraus. Der ist seit 13 Jahren im Amt und will jetzt einen neuen Rekord aufstellen. Schaffte er nämlich eine fünfte Amtszeit, würde „Bibi“, wie der 69-Jährige in Israel genannt wird, im kommenden Juli Staatsgründer David Ben Gurion als längstdienender Regierungschef ablösen.