Israel ruft UN-Botschafter für "sofortige Konsultationen" zurück

Vorwürfe gegen UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA

Am Montag untermauerte Erdan vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York die Terrorvorwürfe Israels gegen das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA. Der Diplomat zeigte während seiner Rede am Montag ein Video, das einen UNRWA-Mitarbeiter am 7. Oktober in Israel zeigen soll. In dem Ausschnitt, den Erdan auf einem Tablet hochhielt, waren zwei Personen zu sehen, die einen scheinbar leblosen Körper in ein Fahrzeug heben.