Israels Polizeiminister: "Noch heute den ganzen Gazastreifen besetzen"

In einem am Sonntag veröffentlichten Video äußerte Ben-Gvir sich zu jüngsten Videos ausgehungerter israelischer Geiseln im Gazastreifen.

"Die von der Hamas veröffentlichten grausamen Videos sollen Israel unter Druck setzen", sagte Ben-Gvir darin und bezog sich dabei auf neue Aufnahmen, die die Hamas am Samstag veröffentlicht hatte. Darauf ist der Geiselnehmer Evyatar David in einem Tunnel zu sehen, wie er gezwungen wird, sein eigenes Grab zu schaufeln.

Besuch am Tempelberg

Ben-Gvirs Besuch auf dem Tempelberg kam anlässlich des jüdischen Fasten- und Trauertags Tisha B'av. An dem Tag erinnern Juden an die Zerstörung der beiden antiken Tempel in Jerusalem. Der Minister für Nationale Sicherheit betete dabei auch demonstrativ, wie auch schon in Jahren zuvor - eine Aktion, die durchaus als provokativ bezeichnet werden kann. Denn: Der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Dagegen gibt es jedoch immer wieder Verstöße, die nicht geahndet werden. Dies wird von Palästinensern als Provokation wahrgenommen, weil sie es als Zeichen israelischer Bestrebungen sieht, mehr Kontrolle über die heilige Stätte zu erlangen. Ben-Gvir möchte jüdischen Menschen mehr Zugang zu dem Gelände ermöglichen.

Der Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Für Juden ist der Tempelberg mit der Klagemauer die heiligste Stätte, weil an dem Ort früher zwei jüdische Tempel standen.