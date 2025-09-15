Um Gräueltaten zu vertuschen: Tötet Israel gezielt Journalisten?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Sonderberichterstatterin des UNO-Menschenrechtsrats für freie Meinungsäußerung, Irene Khan, wirft Israel vor, im Gazastreifen gezielt Journalisten zu töten, um Gräueltaten zu vertuschen. Seit dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 seien insgesamt 252 Reporterinnen und Reporter getötet worden. "Viele wurden gezielt ausgewählt und getötet, weil sie sich dafür einsetzen, die Gräueltaten aufzudecken", sagte Khan am Montag in Genf. UNO-Menschenrechtsrat wirft Israel "Vertuschung eines Völkermords" vor Sie betonte, Journalisten müssten nach internationalem Völkerrecht auch nahe von Kampfeinsätzen geschützt werden. "Wie Journalisten getötet, zum Schweigen gebracht und ermordet werden, ist die Vertuschung eines Völkermords", sagte Khan.

Schon vor dem Krieg war laut Reporter ohne Grenzen (RSF) die Arbeit unabhängiger und kritischer Medien unter der Hamas-Herrschaft stark eingeschränkt, dabei gingen die Islamisten auch gewaltsam vor. Israel: UNO hat Voreingenommenheit Israel wirft dem UNO-Menschenrechtsrat und seinen Berichterstattern Voreingenommenheit gegen Israel vor und weist ihre Vorwürfe stets vollständig zurück. Sonderberichterstatter sind unabhängige Experten, die der UNO-Menschenrechtsrat beruft und um Berichte zu bestimmte Themen bittet.