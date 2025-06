Wie Europa und die USA auf Israels Großangriff im Iran reagieren

Es war der größte Angriff, den Israel jemals gegen seinen Erzfeind Iran ausgeführt hat - dafür fielen die weltweiten Reaktionen selbst von engeren Freunden des Regimes in Teheran verhältnismäßig verhalten aus. Militärischen Beistand kann das Regime in Teheran jedenfalls bei seiner militärischen Antwort auf Israels Attacke von keinem Staat erwarten.

Der Angriff Israels auf den Iran hat die USA nicht überrascht – im Gegenteil war die US-Führung, wie Präsident Donald Trump in einem Interview für Fox News bestätigte, vorab informiert. „Der Iran darf keine Atombombe haben, und wir hoffen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir werden sehen“, sagte Trump in dem Telefoninterview. Er hoffe trotz des Angriffs auf eine Rückkehr zu den laufenden Atomverhandlungen. In den israelischen Angriff waren die US nicht einbezogen, doch als gesichert gilt, dass Washington Israels Premier bei den Luftangriffen freie Hand ließ.