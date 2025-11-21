Israel: "13 Hamas-Terroristen" in Flüchtlingscamp im Libanon getötet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die israelische Armee hat Anfang der Woche eigenen Angaben zufolge bei einem Angriff auf ein palästinensisches Flüchtlingslager im Libanon "13 Hamas-Terroristen" getötet. "13 Hamas-Terroristen wurden bei einem präzisen Angriff der IDF auf ein Trainingslager der Organisation im Süden des Libanon eliminiert", erklärte die Armee am Freitag. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstag.

Unter den Getöteten sei Jawad Sidawi, "der an der Ausbildung von Terroristen beteiligt war, um Terroranschläge von libanesischem Gebiet aus" gegen Israel und seine Truppen zu verüben, hieß es weiter. Zur Identität der zwölf anderen Getöteten machte die israelische Armee zunächst keine Angaben. Die Armee "geht gegen Einrichtungen der Hamas im Libanon vor und wird weiterhin gegen Hamas-Terroristen vorgehen, wo auch immer sie operieren", hieß es in der Erklärung weiter. Die den Gazastreifen kontrollierende radikalislamische Palästinensergruppe Hamas veröffentlichte am Donnerstag Fotos von 13 jungen Männern. Sie beschrieb den Angriff als "schreckliches Massaker, das zum Tod mehrerer unschuldiger ziviler Märtyrer geführt hat".