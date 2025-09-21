Zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert
Es gibt keine Berichte über mögliche Verletzte.
Zusammenfassung
- Zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, eine von Raketenabwehr abgefangen, eine schlug in offenem Gebiet ein.
- In Ashdod und einem weiteren Gebiet wurde Raketenalarm ausgelöst, es gibt keine Berichte über Verletzte.
- Unklar, welche palästinensische Gruppe verantwortlich ist; Raketenangriffe aus Gaza sind seltener geworden.
Extremistische Palästinenser im Gazastreifen haben erneut zwei Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, ein Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden und das zweite in einem offenen Gebiet eingeschlagen. Zuvor habe es in der Hafenstadt Ashdod nördlich des Gazastreifen und in einem anderen Gebiet weiter östlich Raketenalarm gegeben. Es gab keine Berichte über mögliche Verletzte.
Es war zunächst unklar, welche der palästinensischen Terrororganisationen hinter dem Angriff stand. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden.
