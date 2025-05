Israel greift wieder Ziele in Gaza an

Israels Armee hat nach der Freilassung des amerikanisch-israelischen Doppelstaatlers Edan Alexander ihre Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde wurden bei einem Luftangriff auf Khan Younis drei Menschen in einer Notunterkunft für Vertriebene getötet. Eine Frau sei zudem bei israelischem Beschuss auf den Stadtteil Tuffah im Norden von Gaza getötet worden. Mehrere Menschen hätten Verletzungen erlitten.

Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben ein mutmaßlich von der militanten Palästinenserorganisation Hamas genutztes Krankenhausgebäude im südlichen Gazastreifen im Visier. Wie die israelische Armee am Dienstag im Onlinekanal Telegram mitteilte, hielten sich im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis "maßgebliche Hamas-Terroristen" auf. Sie hätten von einem darin befindlichen "Kommando- und Kontrollzentrum aus" agiert. "Der Komplex wurde von den Terroristen genutzt, um Terroranschläge" gegen israelische Zivilisten und israelische Soldaten zu planen und auszuführen, hieß es in der Erklärung.

Hamas soll vollständig entwaffnet werden

Anlässlich der Freilassung von Edan Alxeander hatte Israels Armee ihre Angriffe im Gazastreifen kurzzeitig unterbrochen, nahm sie nach israelischen und palästinensischen Berichten aber inzwischen wieder auf. Israels Regierung plant auch weiterhin, die Angriffe im Gazastreifen auszuweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt ein Ende des Kriegs weiterhin ab und will die Hamas vollständig zerschlagen.