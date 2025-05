Hamas: Fortschritte bei direkten Gesprächen mit den USA

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas führt nach eigenen Angaben derzeit direkte Gespräche mit den USA in Doha. Dabei gebe es "Fortschritte" bezüglich einer Waffenruhe im Gazastreifen, sagten Hamas-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach dauern die Gespräche in der Hauptstadt Katars an. Die "nächsten Stunden" könnten entscheidend sein, hieß es.

Bestandteil der Verhandlungen seien auch ein "Gefangenenaustausch" und die Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen, erklärten die Hamas-Vertreter. Im Austausch gegen hunderte in Israel inhaftierte Palästinenser hatte die Hamas in der Vergangenheit israelische Geiseln freigelassen, noch hält sie aber 58 Verschleppte im Gazastreifen fest. 34 von ihnen sind nach israelischen Armeeangaben bereits tot.