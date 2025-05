Israel wirft Heinz Fischer Ermutigung von Extremisten vor

Israel hat die Kritik von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer am Gaza-Krieg scharf zurückgewiesen. "Sich auf den Holocaust zu berufen, um den jüdischen Staat in seiner Not zu belehren, ist beschämend. Solche Worte fördern nicht Frieden - sie ermutigen Extremisten", teilte die israelische Botschaft in Wien mit. Israels Verteidigung gegen eine völkermörderische Terrororganisation als Kriegsverbrechen zu bezeichnen, ist zutiefst fehlgeleitet - und ethisch höchst fragwürdig."

Fischer hatte in einem APA-Interview betont, dass man bei Israel genauso wenig "wegschauen" dürfe wie in der Ukraine. Er sehe mit "Empörung, in welcher Weise ein Ministerpräsident Netanyahu mit seinem sogenannten Kriegskabinett (...) aus rechtsextremen, ihren Zionismus vor sich hertragenden Regierungsmitgliedern den Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens führt", so Fischer.